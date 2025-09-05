晴時多雲

體育 籃球 TPBL

TPBL》攻城獅慕獅女孩加入岱縈、彭彭及兩位南韓美女

2025/09/05 12:49

「Muse Girls慕獅女孩」新進成員。（攻城獅提供）「Muse Girls慕獅女孩」新進成員。（攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新竹攻城獅今日公布新賽季「Muse Girls慕獅女孩」新進成員，迎來4位實力與人氣兼具的成員加盟，分別是來自南韓的鄭熙靜（정희정）、李藝斌（이예빈）以及彭彭、岱縈，她們將在新賽季與獅紫軍一同並肩，成為攻城獅場邊最強應援後盾。

鄭熙靜以短髮酷帥造型被暱稱為「小Winter」，有著「短髮電眼女神」的稱號！舞台魅力十足，且在應援時活潑調皮的個性也是她備受歡迎的主因之一。她在棒球、籃球、排球與足球多領域累積豐富啦啦隊經驗，目前更是南韓4支職業球隊啦啦隊成員，包含職棒KT巫師、職籃牙山友利銀行、職業排球V聯賽GS加德士首爾KIXX與職業足球K聯賽首爾足球俱樂部。鄭熙靜表示：「紫色一直都是我最喜歡的顏色，非常感謝攻城獅球團的邀請，期待在新竹看見最可愛熱情的獅紫軍們！」

李藝斌擁有混血外型與獨特的明星氣場，被封為「偶像級寶藏女孩」，曾活躍於音樂節與演唱會，近兩年在人氣極高的韓國職棒KT巫師啦啦隊表現亮眼。她說：「第一次來台灣就加入職業球隊的應援，心情非常緊張也很亢奮，新賽季請獅紫軍們多多指教！」

Muse Girls新賽季除了有韓援加盟外，「北醫大淘氣女神」彭彭、「零死角女神」岱縈也正式加入。彭彭以甜美外貌與親和笑容在社群累積近30萬粉絲，過往經歷橫跨棒球與籃球領域，展現甜美的應援能量。談到新賽季的期待，彭彭表示：「我喜歡有關紫色的一切，也很嚮往慕獅女孩的團隊風格，希望能透過表演將笑容與快樂傳遞給大家，期待未來能和獅紫軍一起在球場上創造滿滿的回憶！」

岱縈除了啦啦隊身分，也涉足戲劇、音樂與寫真領域，更曾入選全球百大美女，並長期投入公益活動。今年岱縈加入慕獅女孩後，除了是啦啦隊成員外，也將擔任攻城獅公益企劃The Lion’s Share形象大使，期盼能為新竹注入更多正面能量。岱縈表示：「在籃球場邊應援對我來說一切都還非常新鮮，很期待能趕快與獅紫軍在球場相遇！」

「Muse Girls慕獅女孩」新進成員。（攻城獅提供）「Muse Girls慕獅女孩」新進成員。（攻城獅提供）

彭彭。（攻城獅提供）彭彭。（攻城獅提供）

李藝斌。（攻城獅提供）李藝斌。（攻城獅提供）

鄭熙靜。（攻城獅提供）鄭熙靜。（攻城獅提供）

岱縈。（攻城獅提供）岱縈。（攻城獅提供）

