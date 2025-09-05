晴時多雲

體育 足球

足球》梅西落淚告別阿根廷主場 透露是否會參加明年世界盃

2025/09/05 12:57

梅西。（法新社）梅西。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕梅西（Lionel Messi）今在世界盃男子足球南美區資格賽踢滿全場，並於阿根廷主場觀眾面前踢進兩球，率隊以3：0力退委內瑞拉，賽後球迷給予他最熱烈的掌聲，因為這場比賽可能是梅西國家隊生涯最後一次在阿根廷參加的正式比賽。

這場比賽是阿根廷在本屆世界盃資格賽最後一場主場比賽，如果38歲的梅西明年世界盃後退休，這可能是他在阿根廷主場的最後一場正式比賽，而現場也擠滿8萬名球迷到場觀賽，賽前球迷更齊聲高喊梅西的名字，場面十分動容，也讓他本人十分感動，甚至還一度落淚。

梅西的表現不負眾望，他在上半場第39分鐘以及下半場第80分鐘成功進球，他說：「能夠在這裡以這種方式結束，一直我所夢想的事，我的夢想就是能在我的國家有這樣的感覺，儘管我們曾努力卻未能贏得一切，但後來我如願以償，一起經歷的一切都很美好。」

梅西的國家隊生涯為阿根廷出賽194場，踢進114球，並率隊在2022世界盃奪冠，儘管他依舊維持不錯狀態，但面臨時間洪流的侵襲，他也務實地說：「我喜歡踢球，不希望結束，但我也清楚這一刻終將會到來，而且會自然地發生，但就像我說的，我想一步一步來，用心感受每個當下。」

對於之後的規劃，梅西表示，先前受傷後復出感覺不是很好，但很幸運的是已經踢了3場比賽，而隨著2026年世界盃時間逼近，他依舊對比賽感到興奮且有動力，「我希望在明年到來前有一個好的季前賽，並順利結束美職賽事，並在最後做出決定。」

