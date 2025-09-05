晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》敲長打後被洋基布恩檢查球棒！太空人外野手：感覺被質疑人格

2025/09/05 13:38

特蘭梅爾的球棒被指出疑似違規後遭裁判收走。（法新社）特蘭梅爾的球棒被指出疑似違規後遭裁判收走。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以8：4擊敗太空人，不過比賽中缺發生小插曲，洋基總教練布恩（Aaron Boone）要求主審檢查太空人打者特蘭梅爾（Taylor Trammell）的球棒引起討論。

特蘭梅爾在9局擊出安打後形成0出局二、三壘有人局面，後續布恩突然叫出暫停，要求裁判檢查他的球棒，隨後主審接過球棒後跟其他的裁判開始討論，確認球棒是否符合規定，因為棒身有變色的情況，特蘭梅爾指出，他被告知球棒被削得太薄。

該球棒被沒收，之後將被送到大聯盟辦公室進行進一步的檢查，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）指出，該棒子有點被磨損得太多了，而特蘭梅爾一直都使用那支球棒，「我猜他們認為那是違規的球棒。所以聯盟想要看一下那個棒子。我覺得...隨便啦。」

布恩賽後表示，球隊在系列賽初期就意識到那支球棒，因為在標籤處有變色，因此懷疑可能是違規的球棒，而且在周四就曾跟聯盟官方談過這件事。根據規則3.02（c）指出，除非得到聯盟批准，否則球員不得使用彩色球棒。

布恩強調，他並不是想要指控特蘭梅爾，只是他們在影片中注意到這點，並告知聯盟，聯盟也說『那看起來像是違規球棒』，所以就這樣了。

特蘭梅爾本人對於指控則感到不滿，這位曾效力過洋基的外野手說道：「我從來到這裡的時候就在用這支棒子。我用很長一段時間了。通常我都是在打擊練習的時候用。我也會在比賽中使用，在3A時也使用，每次當我需要的時候都會使用它。唯一的差別是我的球棒沒有亮面的塗層，是霧面的，而上面的漆會被磨損，就是這樣。」

特蘭梅爾直言，此舉讓他有種被質疑人格的感覺，他也表示自己根本不知道怎麼去削球棒：「弄得好像我願意去做那種事情一樣，真的覺得莫名其妙，任何認識我的人都知道我絕對不會作弊。」不過特蘭梅爾也表示，他在效力洋基時很尊敬布恩：「他對我都直來直往...但在那個情況下，我真的不明白。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中