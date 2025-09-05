MLB》敲長打後被洋基布恩檢查球棒！太空人外野手：感覺被質疑人格

特蘭梅爾的球棒被指出疑似違規後遭裁判收走。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以8：4擊敗太空人，不過比賽中缺發生小插曲，洋基總教練布恩（Aaron Boone）要求主審檢查太空人打者特蘭梅爾（Taylor Trammell）的球棒引起討論。

特蘭梅爾在9局擊出安打後形成0出局二、三壘有人局面，後續布恩突然叫出暫停，要求裁判檢查他的球棒，隨後主審接過球棒後跟其他的裁判開始討論，確認球棒是否符合規定，因為棒身有變色的情況，特蘭梅爾指出，他被告知球棒被削得太薄。

請繼續往下閱讀...

該球棒被沒收，之後將被送到大聯盟辦公室進行進一步的檢查，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）指出，該棒子有點被磨損得太多了，而特蘭梅爾一直都使用那支球棒，「我猜他們認為那是違規的球棒。所以聯盟想要看一下那個棒子。我覺得...隨便啦。」

布恩賽後表示，球隊在系列賽初期就意識到那支球棒，因為在標籤處有變色，因此懷疑可能是違規的球棒，而且在周四就曾跟聯盟官方談過這件事。根據規則3.02（c）指出，除非得到聯盟批准，否則球員不得使用彩色球棒。

There was some sort of marking on Taylor Trammell’s bat and it was confiscated after he doubled in the ninth inning pic.twitter.com/76sk2iLT1s — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） September 5, 2025

布恩強調，他並不是想要指控特蘭梅爾，只是他們在影片中注意到這點，並告知聯盟，聯盟也說『那看起來像是違規球棒』，所以就這樣了。

特蘭梅爾本人對於指控則感到不滿，這位曾效力過洋基的外野手說道：「我從來到這裡的時候就在用這支棒子。我用很長一段時間了。通常我都是在打擊練習的時候用。我也會在比賽中使用，在3A時也使用，每次當我需要的時候都會使用它。唯一的差別是我的球棒沒有亮面的塗層，是霧面的，而上面的漆會被磨損，就是這樣。」

特蘭梅爾直言，此舉讓他有種被質疑人格的感覺，他也表示自己根本不知道怎麼去削球棒：「弄得好像我願意去做那種事情一樣，真的覺得莫名其妙，任何認識我的人都知道我絕對不會作弊。」不過特蘭梅爾也表示，他在效力洋基時很尊敬布恩：「他對我都直來直往...但在那個情況下，我真的不明白。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法