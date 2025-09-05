美網》安尼西莫娃逆轉大坂直美 地主希望決戰球后莎巴蓮卡

安尼西莫娃。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽女單4強熱戰，美國第8種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova）歷經3盤激戰，6：7（4：7）、7：6（7：3）、6：3大逆轉日美混血前球后大坂直美，繼7月溫布頓錦標賽再闖大滿貫冠軍戰，壓軸對手則為尋求衛冕的白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

坐擁大滿貫4冠的大坂直美東山再起，在關閉頂棚的亞瑟艾許中央球場延續強勢球風，開賽與安尼西莫娃兩度互破發球局進入搶7，一波連得6分猛攻拉先馳得盤。次盤雙方3度互破拉鋸，戰線再度拖進搶7，這回輪到地主希望連得4分拉開差距，順勢扳回一城。決勝盤安尼西莫娃乘勝追擊，第4局關鍵破發後，4：1奠定勝基，也重挫27歲媽媽名將大坂的士氣，激戰近3小時出線。

請繼續往下閱讀...

24歲的安尼西莫娃，與27歲的莎巴蓮卡過去交手9回，6勝3負處於上風，包括7月10日溫網4強3盤險勝。儘管溫網決戰安尼西莫娃2個0：6慘遭波蘭名將史薇泰克（Iga Swiatek）痛宰，不過美網4強她已甜蜜復仇，如今更上層樓首闖冠軍戰，期許再接再厲留下金盃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法