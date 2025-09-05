晴時多雲

體育 棒球 中職

投入2751萬元經費 嘉義縣立體育館、棒球場周邊遊憩設施完工

2025/09/05 14:22

嘉義縣長翁章梁前往視察設施。（記者林宜樟攝）嘉義縣長翁章梁前往視察設施。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立體育館及縣立棒球場旁原有休憩空間設施老舊，縣府教育處投入經費2751萬元，翻修兩座兒童遊戲場、新設兩處體健設施，工程已竣工，設置有多樣化遊戲設施及體健設施，打造安全、友善、多元的運動休閒環境，將於本月驗收合格後開放使用。

縣長翁章梁今天前往視察時說，棒球場及體育館特色遊憩場提升公共休憩品質，將年久失修的空間打造成適合親子同樂、社區交流的場域，孩子能從嬉戲遊玩過程產生人際互動，從中學習相處、分享，有助於健全人格成長。

縣府教育處表示，遊戲場規劃遊戲山丘、滑梯、鞦韆、彈跳床、長型座椅、洗腳台及完善照明，環境安全舒適，安全地墊採用鮮豔色塊，搭配跳格子遊戲，增添互動趣味，成為親子同樂的亮點，還有體健設施，提供民眾及有復健需求者使用。

棒球場旁遊戲場設置遊戲山丘、綜合滑梯、沙坑、鞦韆、彈跳床及長型座椅等多元設施，整體設計兼具遊戲樂趣與安全考量，安全地墊有棒球場意象，還有有象徵棒球賽9位打者的9支球棒環繞遊戲山丘，打造兒童豐富的遊戲環境。

嘉義縣立體育館的特色遊戲場。（記者林宜樟攝）嘉義縣立體育館的特色遊戲場。（記者林宜樟攝）

新穎的遊戲設施。（記者林宜樟攝）新穎的遊戲設施。（記者林宜樟攝）

色彩繽紛的地面。（記者林宜樟攝）色彩繽紛的地面。（記者林宜樟攝）

