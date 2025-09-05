柔道》首次參加國際賽就奪金 宜蘭縣壯圍國中黃語喬盼挑戰更大舞台

壯圍國中黃語喬（左）參加「2025臺北亞洲青年暨青少年柔道賽」勇奪金牌；蘇澳海事黃清峰（右）則獲得銅牌；代理縣長林茂盛今頒獎表揚。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍國中黃語喬同學參加「2025臺北亞洲青年暨青少年柔道賽」，勇奪青少年女子組70公斤級金牌；蘇澳海事黃清峰同學則榮獲青少年男子組55公斤級銅牌。代理縣長林茂盛今頒獎表揚，鼓勵他們繼續為國爭光；黃語喬首次參加國際賽事就奪金，期待自己未來能在更大舞台上繼續挑戰、突破。

黃語喬在分享心得時說，這是她人生第一次參加國際賽事，起初因為緊張，導致一開始無法正常發揮，動作也不如平常流暢，但她沒有氣餒，而是快速調整狀態，找回訓練時的節奏與信心，最終成功奪金，很感謝教練、隊友與家人長期以來的支持與鼓勵。

黃清峰則說，這次比賽的第一場發揮並不理想，但他憑著堅持的態度與訓練累積的實力，逐步穩定表現、成功奪牌，這次經驗讓他看見自己的不足與需要加強的地方，也更加堅定未來要持續精進，在每一次比賽中全力以赴。

代理縣長林茂盛今天上午在縣長會客室接見兩人，他指出，柔道強調禮儀、尊重、自律與堅持，是一門結合體能與品格修養的運動，黃語喬與黃清峰能在國際賽事脫穎而出，展現的不僅是精湛柔道技術，更難能可貴的是柔道所蘊含的精神價值，縣府未來將持續投入資源與建設，完善運動訓練環境，鼓勵更多青年學子從運動中找到自我、發展潛能。

