晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

柔道》首次參加國際賽就奪金 宜蘭縣壯圍國中黃語喬盼挑戰更大舞台

2025/09/05 14:39

壯圍國中黃語喬（左）參加「2025臺北亞洲青年暨青少年柔道賽」勇奪金牌；蘇澳海事黃清峰（右）則獲得銅牌；代理縣長林茂盛今頒獎表揚。（宜蘭縣政府提供）壯圍國中黃語喬（左）參加「2025臺北亞洲青年暨青少年柔道賽」勇奪金牌；蘇澳海事黃清峰（右）則獲得銅牌；代理縣長林茂盛今頒獎表揚。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍國中黃語喬同學參加「2025臺北亞洲青年暨青少年柔道賽」，勇奪青少年女子組70公斤級金牌；蘇澳海事黃清峰同學則榮獲青少年男子組55公斤級銅牌。代理縣長林茂盛今頒獎表揚，鼓勵他們繼續為國爭光；黃語喬首次參加國際賽事就奪金，期待自己未來能在更大舞台上繼續挑戰、突破。

黃語喬在分享心得時說，這是她人生第一次參加國際賽事，起初因為緊張，導致一開始無法正常發揮，動作也不如平常流暢，但她沒有氣餒，而是快速調整狀態，找回訓練時的節奏與信心，最終成功奪金，很感謝教練、隊友與家人長期以來的支持與鼓勵。

黃清峰則說，這次比賽的第一場發揮並不理想，但他憑著堅持的態度與訓練累積的實力，逐步穩定表現、成功奪牌，這次經驗讓他看見自己的不足與需要加強的地方，也更加堅定未來要持續精進，在每一次比賽中全力以赴。

代理縣長林茂盛今天上午在縣長會客室接見兩人，他指出，柔道強調禮儀、尊重、自律與堅持，是一門結合體能與品格修養的運動，黃語喬與黃清峰能在國際賽事脫穎而出，展現的不僅是精湛柔道技術，更難能可貴的是柔道所蘊含的精神價值，縣府未來將持續投入資源與建設，完善運動訓練環境，鼓勵更多青年學子從運動中找到自我、發展潛能。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中