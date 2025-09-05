中職》引退賽後讓林智勝轉換心態當教練 葉總坦言「放下身段」不簡單

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今起在台北大巨蛋替林智勝舉行3場引退系列賽，總教練葉君璋已宣布今天首戰讓他擔任先發5棒一壘手，只是在這3場比賽結束後，基本上就不會安排他出賽，要讓他轉換當教練的心態，「我覺得當教練最重要的是轉換心態、放下身段，這個放下身段，也不是你想像得那麼簡單。」

43歲的林智勝今起要迎接個人22年生涯引退系列賽到來，他從2003年季後代訓選秀獲La new熊第一指名進入職棒，歷經La new熊、Lamigo桃猿，到2016年行使自由球員權利轉效中信兄弟，再到2022年1月披上龍袍。葉總坦言，從林智勝18歲時就曾在台灣備戰世界盃移訓澳洲時跟他同隊，當時也沒想到他能打這麼久，認為他的意志力確實不簡單，而當初龍隊重新組隊，一開始葉總的想法是自己培養球員，「但這些都有階段性，剛好在那個時候智勝有機會來，那時候是我覺得可以有一些成績，我們需要一個有經驗的球員可以帶領年輕球員。」

林智勝在龍隊不但改寫中職全壘打紀錄，目前累計304轟更成為「智勝障礙」，他之後在龍隊的目標也很明確，就是轉任教練，只是葉總認為，以現在的林智勝要他退下來就能帶領年輕球員，其實沒那麼簡單，「有些球員覺得他退下來已經放下身段，但跟真實相比，還差很遠，我覺得就做好他應該做的事。」在這3場引退賽後，葉總也會跟林智勝討論是要待在一軍見習，還是就到二軍去看，這些都可以再討論。

