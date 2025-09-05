晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》引退賽後讓林智勝轉換心態當教練 葉總坦言「放下身段」不簡單

2025/09/05 15:45

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今起在台北大巨蛋替林智勝舉行3場引退系列賽，總教練葉君璋已宣布今天首戰讓他擔任先發5棒一壘手，只是在這3場比賽結束後，基本上就不會安排他出賽，要讓他轉換當教練的心態，「我覺得當教練最重要的是轉換心態、放下身段，這個放下身段，也不是你想像得那麼簡單。」

43歲的林智勝今起要迎接個人22年生涯引退系列賽到來，他從2003年季後代訓選秀獲La new熊第一指名進入職棒，歷經La new熊、Lamigo桃猿，到2016年行使自由球員權利轉效中信兄弟，再到2022年1月披上龍袍。葉總坦言，從林智勝18歲時就曾在台灣備戰世界盃移訓澳洲時跟他同隊，當時也沒想到他能打這麼久，認為他的意志力確實不簡單，而當初龍隊重新組隊，一開始葉總的想法是自己培養球員，「但這些都有階段性，剛好在那個時候智勝有機會來，那時候是我覺得可以有一些成績，我們需要一個有經驗的球員可以帶領年輕球員。」

林智勝在龍隊不但改寫中職全壘打紀錄，目前累計304轟更成為「智勝障礙」，他之後在龍隊的目標也很明確，就是轉任教練，只是葉總認為，以現在的林智勝要他退下來就能帶領年輕球員，其實沒那麼簡單，「有些球員覺得他退下來已經放下身段，但跟真實相比，還差很遠，我覺得就做好他應該做的事。」在這3場引退賽後，葉總也會跟林智勝討論是要待在一軍見習，還是就到二軍去看，這些都可以再討論。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中