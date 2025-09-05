日職》「水準有點低...」巨人軍阿部監督狠批新人左投、並下放二軍

巨人軍監督阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天（4日）在岐阜市的長良川球場擔任主場球隊，卻遭中央聯盟墊底的養樂多燕子打爆，最終以1比12慘慘敗。巨人軍監督阿部慎之助直言，26歲新人左投又木鐵平的投球「水準有點低」，將被下放二軍調整。

這場比賽因下著大雨，導致賽事三度暫停，巨人軍這場比賽合計被敲17安是本季最差，包含養樂多強打村上宗隆雙響砲進帳6打點，巨人隊單場失掉12分平今年單季最糟。

又木鐵平此戰主投3.1局被敲7安，包含遭村上宗隆敲兩分砲，失掉5分，有1次三振、丟1次觸身球，吞本季首敗，賽後防禦率為4.73。又木鐵平是2023年日職選秀會獲巨人軍第5指名入團，生涯在一軍出賽8場有5場先發，吞2敗、平均防禦率5.32。

日媒《Sponichi Annex》報導，被問到又木鐵平的問題是技術還是心態上，阿部慎之助回說，「應該是全部吧，像是首打席的短打，從那次短打點成雙殺後，我覺得氣勢完全變了。」阿部監督嚴厲批評又木鐵平，「雖然能投進好球帶，但這個水準有點低。畢竟這是職業棒球。」

「決定讓投手登板的人是我，所以對於在這樣的雨中留下來的球迷們，我感到很抱歉。」阿部慎之助說，原本一度考慮讓野手增田大輝登板，「如果讓他投球，可能會有許多事發生，但我很高興沒讓他投球。」

又木鐵平。（資料照，記者林正堃攝）

