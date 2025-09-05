晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》「有他在的地方就有笑聲」 18歲的林智勝讓葉總覺得很有趣

2025/09/05 16:01

味全總教練葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）味全總教練葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「他18歲的時候，我就跟他同隊了。」在林智勝引退系列賽的首戰賽前，味全龍總教練葉君璋回憶前25年前的往事仍覺得有趣，表示當時台灣為了備戰2001年世界盃在前一年去澳洲移訓，結果那兩個月很無聊，但只要有林智勝在的地方，就有笑聲。

「當時台灣要辦世界盃，林校長（指林華韋）就在前一年帶我、泰山、東哥（黃忠義）、陳連宏一些職棒球員，再加上高志綱、林智勝、周思齊等業餘年輕選手，就去澳洲移地訓練兩個月。」葉總講起自己和林智勝的第一次接觸，「他真的滿有趣的，幾乎有他在，還有一個合庫王建明，一個就夠好笑，兩個真的是絕配！所以在那兩個月，你就聽他們兩個人在講笑話，我看起來他就是這樣子一個球員。」

只是讓葉總也沒想到的是，他當時看到林智勝的手就開刀，「我真的沒想到他可以打那麼久」。在他眼中，林智勝是一個意志力滿強，在場上不服輸，「可以撐，他會把那個比賽撐下來，我覺得這一點是好球員應有的特質，我覺得以他的特質，這方面是滿好的。」

至於未來會否再出一個像他這樣的全壘打王，葉總認為，成績可能未來會有，但要連個性都完全複製，他覺得不太可能，「每個年代都不同，教育也不同，什麼時代就會產生什麼樣的球員，所以你說要複製，成績可能未來會有，但像這種型的，應該沒有很多。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中