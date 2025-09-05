中職》「有他在的地方就有笑聲」 18歲的林智勝讓葉總覺得很有趣

味全總教練葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「他18歲的時候，我就跟他同隊了。」在林智勝引退系列賽的首戰賽前，味全龍總教練葉君璋回憶前25年前的往事仍覺得有趣，表示當時台灣為了備戰2001年世界盃在前一年去澳洲移訓，結果那兩個月很無聊，但只要有林智勝在的地方，就有笑聲。

「當時台灣要辦世界盃，林校長（指林華韋）就在前一年帶我、泰山、東哥（黃忠義）、陳連宏一些職棒球員，再加上高志綱、林智勝、周思齊等業餘年輕選手，就去澳洲移地訓練兩個月。」葉總講起自己和林智勝的第一次接觸，「他真的滿有趣的，幾乎有他在，還有一個合庫王建明，一個就夠好笑，兩個真的是絕配！所以在那兩個月，你就聽他們兩個人在講笑話，我看起來他就是這樣子一個球員。」

只是讓葉總也沒想到的是，他當時看到林智勝的手就開刀，「我真的沒想到他可以打那麼久」。在他眼中，林智勝是一個意志力滿強，在場上不服輸，「可以撐，他會把那個比賽撐下來，我覺得這一點是好球員應有的特質，我覺得以他的特質，這方面是滿好的。」

至於未來會否再出一個像他這樣的全壘打王，葉總認為，成績可能未來會有，但要連個性都完全複製，他覺得不太可能，「每個年代都不同，教育也不同，什麼時代就會產生什麼樣的球員，所以你說要複製，成績可能未來會有，但像這種型的，應該沒有很多。」

