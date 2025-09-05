晴時多雲

MLB》有望成隊史第3位塞揚巨投 海盜王牌史基斯豪寫105年神紀錄

2025/09/05 16:34

海盜火球王牌史基斯。（法新社）海盜火球王牌史基斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯塞揚獎大熱門、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）今天對戰衛冕軍道奇，繳出6局8K無失分的好投，助隊以5：3贏球，收下本季第10勝，他目前以防禦率1.98穩坐聯盟防禦率王，史基斯將有望成為隊史第3位奪下塞揚獎的投手。

面對場均能攻下5.09分的道奇，史基斯今天有效封鎖對手，主投6局用94球，只被敲出2支安打無失分，另有8次三振和1次保送，其中更兩度三振國聯MVP大熱門大谷翔平。

對於被外界視為國聯塞揚獎大熱門，史基斯賽後受訪坦言，自己還不敢掉以輕心，最重要的就是投得好，自己還有4到5場先發，無論結果如何都會全力以赴。如果他順利得獎的話，他將成為隊史自1960年的傳奇名將佛恩·勞（Vernon Law）與1990年的德瑞貝克（Doug Drabek）之後，第3位奪得國聯塞揚獎的海盜投手。

史基斯在大聯盟共累積52場先發，生涯防禦率僅1.97，根據大聯盟專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是自「活球時代」（1920年）以來，投手在生涯前52場先發中所創下的最佳防禦率。

