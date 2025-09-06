U18台美大戰、林智勝引退系列賽第2戰 今日賽事預告與轉播

U18台灣隊集訓。（資料照，記者林宥辰攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年U18世界盃棒球錦標賽迎來第2日賽程，昨日完封中國拿下本屆首勝的台灣隊，將在今天迎戰強敵美國，歡迎各位一起為台灣選手加油，一同支持Team Taiwan！

大聯盟部分，在系列賽慘遭海盜橫掃的道奇，今日將展開與金鶯的3連戰，推派葛拉斯諾（Tyler Glasnow）打頭陣，而同屬美聯東區並位居1、2名的藍鳥、洋基，以及隨後進行的水手、勇士之戰，則將以D-Live的方式呈現，喜愛MLB的球迷朋友務必鎖定轉播。

中華職棒在週末依舊3地開打，味全龍持續在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，也是「大師兄」林智勝引退系列賽的第2場比賽，此外在洲際與新莊棒球場也分別進行「獅象大戰」以及樂天、富邦之戰，中職6隊的球迷朋友歡迎收看轉播！

除此之外，日本職棒也有2場比賽將進行轉播服務，而即將進行男單四強以及男雙、女單決賽的美網、NFL美式足球和F1賽車也在今日進行比賽，喜歡各個運動的粉絲們歡迎透過轉播，一起為喜愛的球隊或球員加油！

U18世界盃棒球錦標賽

09:20 南非@波多黎各 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台（09:25）

13:20 德國@中國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台（13:25）

17:30 台灣@美國 緯來體育、緯來精采（17:17）、愛爾達體育4台（17:20）

MLB

07:00 道奇@金鶯 緯來育樂、愛爾達體育1台

09:30 紅襪@響尾蛇 華視

10:00 藍鳥@洋基 愛爾達體育1台（D-LIVE）

11:30 水手@勇士 愛爾達體育3台（D-LIVE）

中華職棒

16:58 台鋼@味全 緯來育樂、愛爾達體育1台（17:00）

16:58 統一@兄弟 緯來綜合

17:00 樂天@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台（16:50）

日本職棒

12:57 火腿@歐力士 DAZN2

15:57 羅德@西武 DAZN1、DAZN3

美國網球公開賽

07:00 DAY13 男單四強賽 MOMOTV、博斯運動1台（03:00-11:00）

9/7 00:00 DAY14 男雙決賽 MOMOTV、博斯運動1台（9/6 23:30）

9/7 04:00 DAY14 女單決賽 MOMOTV、博斯運動1台

NFL國家美式足球聯盟

08:05 酋長@電光 聖保羅國際賽 愛爾達體育3台

F1世界一級方程式賽車

21:30 排位賽-義大利站 緯來體育、愛爾達體育3台（21:45）

