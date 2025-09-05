晴時多雲

體育 競技運動 排球

TPVL》職業排球元年27日開打 4隊保證都有季後賽可以打

2025/09/05 16:19

職業排球聯盟今天舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）職業排球聯盟今天舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟元年將在9月27日揭開序幕，台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊、台鋼天鷹4隊的球員代表今天在開季記者會齊聲喊出「即刻行動 START NOW」的年度口號及球隊的賽季目標。

TPVL在9月19日至21日舉行季前熱身賽，新賽季將於27日揭開序幕，由坐鎮主場的台北伊斯特在天母體育館迎戰台中連莊，隔天則要迎接桃園雲豹的挑戰。

除了開幕戰之外，各隊賽程也正式出爐，每一隊要進行48場例行賽，皆有24場主場，季後賽方面，執行長魏雲龍表示，由例行賽第一名出戰第四名，第二名對陣第二名，等於保證各隊都有季後賽可以打，首輪系列賽採3戰2勝，決賽為5戰3勝制，元年賽季最晚會在6月初落幕。

聯盟元年落實主客場賽制之外，也讓洋將制度放寬，單場最多可派出4位洋將，是否會成為「洋將聯盟」引起熱議，魏雲龍表示，「要一次看到8個洋將在場上應該很難，畢竟有的球隊是找3個洋將，而且洋將也不見得會從頭打到尾。」

魏雲龍也提到，比賽導入電子賽務數據系統，採取與國際排球聯賽相同的兩局打完後雙方換邊的機制，並將第二局結束後的局間休息延長至15分鐘，他認為，中間休息多了表演，且讓球隊透過休息調整後，第三局的比賽會更好看，甚至是打滿五局的賽事，讓球迷看到精彩戰役。

