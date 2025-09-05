經典賽》台灣隊東京巨蛋票價出爐！日本隊場次最貴達176萬日圓

台灣擊敗西班牙打進經典賽正賽。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，今日公布門票價格，有日本隊的比賽最貴達176萬日圓，外野指定席為7000日圓。

2026年C組門票資訊

台灣隊在今年初於台北大巨蛋成功從資格賽突圍，確定晉級會內賽，被分入C組，將與日本、南韓、澳洲及捷克同場競爭，賽事地點位於東京巨蛋。根據官方賽程安排，C組比賽將從2026年3月5日開打。台灣隊首戰預計於3月5日中午迎戰澳洲，隔日晚上強碰地主日本武士，7日與8日則在中午迎戰捷克與南韓。

本屆經典賽不再推出「一日券」，所有門票皆為單場指定席，提供全部10場比賽或僅限日本隊4場比賽的套票，申請將自10月1日開始受理，首先登場的是「日本隊套票」，對象包含日職讀賣巨人隊季票持有者及一般球迷。至於台灣隊場次所在的單場賽事門票，則要等到2026年1月15日才開放。

官方今天公布票價資訊，日本隊出賽的場次，最貴的是176萬日圓的包廂席（可容納10人），最搶手的「Excite Seat S」票價為7萬日圓，4場套票為33萬6000日圓。其他座位種類也有販售，其中「指定席SSS」票價為3萬4000日圓，4場套票16萬3200日圓；外野指定席（右外野、左外野）單場7000日圓，4場套票3萬4000日圓。

日本隊以外的比賽的票價相對便宜，包廂席票價10萬日圓，「Excite Seat A」為1萬2000日圓，「指定席SS」8000日圓，內野指定席的價格落在3500至8000日圓，最便宜的是內野站票3000日圓。

