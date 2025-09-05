晴時多雲

體育 競技運動 排球

TPVL》陳建禎被學弟激到訓練要提早出門 分析3隊最難對付的地方

2025/09/05 17:12

台鋼天鷹陳建禎（記者吳孟儒攝）台鋼天鷹陳建禎（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟元年將在9月27日揭開序幕，4隊都喊出奪冠目標，而旅日返台加入台鋼天鷹的陳建禎就說：「希望球隊新賽季拿到好成績，而且就是冠軍。」說完後還自己補上「不好意思啦！」引起全場一陣笑聲。

35歲的陳建禎本季決定結束旅日征途，返台加盟天鷹，他自嘲年紀已大，本土球員都比小他快一輪，但學弟有一點表現不錯，「我自己習慣在球隊訓練提早半小時到，現在學弟都提早一小時到，以為只是剛開始才這樣，但現在也是，讓我現在也不得不提早出門。」

天鷹隊有外籍教練翰克坐鎮，還找來4名洋將，被視爲元年奪冠熱門，但陳建禎認為其他3隊實力都不容小覷，其中台北伊斯特的體能教練簡嘉緯，因為過去曾跟他合作過，因此領教過他訓練後的成果，他笑說：「有點怕他們太強，但也是這樣比賽才會有更多火花。」

陳建禎進一步指出，台中連莊從企業排球聯賽就合作，具備不錯的默契，至於桃園雲豹也有劉鴻敏、許美中等國手資歷的好手坐鎮，因此勝負難論。

台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊、台鋼天鷹共4隊將角逐職業排球元年冠軍，開幕戰在9月27日於天母體育館舉行，各隊都將進行主、客場共48場例行賽，戰績第一名將在季後賽首輪出戰第四名，排名第二的隊伍迎戰第三名，保證各隊有季後賽能打。

職業排球聯盟四隊代表。（記者吳孟儒攝）職業排球聯盟四隊代表。（記者吳孟儒攝）

職業排球聯盟元年舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）職業排球聯盟元年舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）

職業排球聯盟元年舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）職業排球聯盟元年舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）

