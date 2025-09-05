晴時多雲

體育 競技運動 排球

TPVL》許美中重返球場穿老婆生日的56號球衣 無懼洋將高牆要證明非病貓

2025/09/05 17:30

許美中（左一）。（記者吳孟儒攝）許美中（左一）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男排在2018年雅加達亞運奪下銅牌的成員之一許美中，原本已淡出球場，轉任基層擔任教練，但在TPVL職業排球聯盟成立，讓他義無反顧再穿上球衣，新賽季將代表桃園雲豹飛將征戰，而身穿的56號正是老婆的生日。

許美中在雅加達亞運後就從國家隊退休，之後打過3季的企業排球聯賽後就轉任學校任教，他透露，自己從小到大都以排球為伍，離開球場的2年，變成教練在場邊指導球員後，時常會萌生想重回球場的念頭，而就在去年得知職業排球即將成立，因此也積極訓練，才有回去打球的本錢。

許美中表示，以球員身份重返球場還是會徬徨，擔心能力跟不上，也因此操之過急而受傷，有長達半年沒能重訓，現在也是體能調節要下足功夫，而10月即將滿34歲的他也提到，作為資深球員得帶領學弟們前進，不能再像過去一樣心浮氣躁。

聯盟元年每隊單場可登錄4位洋將，雲豹目前只有2位外援，許美中苦笑說，最難對付應該就屬有4名洋將的台鋼天鷹，直呼「等於是前面有3人擋在前面的一道牆。」但他也說，球是圓的，勝負難料，還是要上了場才知道，「我們也會證明自己並非病貓！」

