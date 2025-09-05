中職》亞洲職棒首位外籍新人王在台灣？ 餅總：他夠格！

統一獅日籍強投高塩將樹。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅日籍強投高塩將樹昨天勇奪單季第20次中繼成功，暫居中繼王，他跟暫居救援王的台鋼雄鷹終結者林詩翔間的「新人王」之爭，已進入到最後1個月衝刺的白熱化階段，獅隊總教練林岳平認為，高塩將樹夠格拿下新人王。

高塩將樹昨天奪下20次中繼成功，成為繼前兄弟象真田裕貴後、史上第2位單季至少奪下20次的日本投手。餅總直言，高塩將樹唯一的對手就是林詩翔。今年林詩翔已奪下24次救援，以6次之差暫居救援王。

比較2人成績，高塩將樹已吃下58.2局，ERA+高達193.04，意即高於聯盟平均水準93%，兩項數據都比林詩翔的49.1局、ERA+162.33還要高。

「我們運氣不錯。」餅總坦言，沒有人能預料到高塩會有這樣的成績，「他非常努力才有辦法這樣，這也是給運動員的啟發，進來職棒只是門檻，重點是進來後的表現，而這跟年齡毫無關係。」

高齡36歲的高塩將樹，逐月表現起伏極小，4月防禦率2.79已是最高，其他月份都控制在1點多或2出頭。餅總認為，高塩將樹出身日本教育，有職人精神，「他不在乎年齡，只在乎能不能，這就是日本精神。」

聯盟已認證，透過選秀加入中職的高塩去年就列入新人王資格表，檢視規章後確認有資格，加上去年未滿30局，今年仍可被遴選。如果高塩將樹有機會拿下新人王，將是亞洲職棒第一位外籍新人王。

