體育 棒球 中職

中職》給林智勝的祝福都在影片中 洪總笑說：「該講的都講了，影片都拍兩次了」

2025/09/05 18:24

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「大師兄」林智勝的一軍生涯起點從2004年6月3日在La New熊展開，那時他21歲，總教練是洪一中，如今43歲的他在今天披著味全龍球衣進行生涯引退賽，洪總則坐在對手台鋼雄鷹的休息室裡；對於第一次見到林智勝，洪總表示是1999年在左訓國家隊的時候，記得他當時很瘦，如今要見證他生涯引退，則簡單表示恭喜他退休，還笑說：「該講的都講了，影片都拍兩次了。」

龍隊今起替林智勝舉行引退系列賽，也將在賽後播出《堅持求勝，林智勝》的紀錄片首映，以三部曲結構完整紀錄他20多年的職棒心路歷程，將在三連戰中陸續播出。而在前導宣傳片中，洪總也出現在林智勝的影片裡，並表示：「還沒有一個我覺得，可以達到這個境界」，影片一出後，也引來球迷討論，因為過往洪總在執教林智勝的時期，曾有並不愉快的傳聞出現。

對於在影片中說了些什麼，洪總不願多談，還表示自己已經忘記，因為其中一次是在兩個月前所拍攝，前天又再拍了一次，他表示，該給的祝福都在影片中了，「榮耀屬於林智勝」。

洪總聽到媒體轉述林智勝未來將轉教練時，則提及自己的一段祝福是，「不用那麼急轉教練，可以利用時間陪陪家人，當選手那麼久了，可以放鬆一下。」

