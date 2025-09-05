晴時多雲

中職》9/7引退賽最終戰 林智勝認為最難的是...

2025/09/05 18:27

味全龍林智勝。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天起在台北大巨蛋為林智勝舉行引退系列賽，此役他擔任先發5棒一壘手，賽前林智勝坦言，「沒有什麼特別的感覺，就像一般比賽一樣，只是被冠名是引退賽而已，可能要等到7日才有感覺。」他笑說，明天有兩台遊覽車包車從高雄北上，都是他高爾夫球的球友，感謝他們的支持。

9月7日才是林智勝引退賽最終戰，屆時賽後他將感性致詞，林智勝說，致詞是最感性也是最難的，要謝謝的人太多了，這幾天都在想致詞稿要怎麼講，「我覺得好難喔！」

林智勝透露，他沒有特別寫致詞稿，只有想說要怎麼講，邀請的人會不會來，不會寫下來，因為當下情緒想到跟到上面致詞想到的不同，就是發自內心感謝大家，雖然一定不會完美、一定會少講，但他會盡力講好並謝謝一路上的貴人。

龍隊總教練葉君璋說，很意外林智勝能在職棒打超過20年；林智勝說，「我也覺得滿意外的，剛打職棒林振賢教練跟我說，你一定要打到40歲，我那時候才22歲，我來味全龍都40歲了，台鋼雄鷹剛成立，我就跟林教練說，我已經打到40歲了，達到目標了。」

林智勝說，當2021年球季結束他離開中信兄弟已39歲，當時自請放在60人名單之外，也不知道會不會有人要他，後來味全龍需要他就來了，完成很久以前的使命。

