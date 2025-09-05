中職》見證陳連宏引退儀式 林智勝有「深刻的領悟」

林智勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕43歲的味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，9月5至7日將在台北大巨蛋登場，本季他僅出賽27場累計60打席都是生涯新低，林智勝坦言，「今年就像洗三溫暖，在一、二軍上上下下，我從來沒有這樣過，剛開始心情沒辦法調適，開季兩個月後葉總跟我講才理解想法，畢竟教練和選手看的角度不一樣。」

逐漸淡出龍隊主力陣容，林智勝認為，這是球隊戰力需求，本來就是這樣，除非大家受傷他才有機會先發，教練團一定是排出最佳陣容應戰，「棒球不是沒有誰不能打，而是沒有人才不能打。」

在職棒圈打滾逾20年，他說，在現場見證劉芙豪、陳連宏、許聖杰的引退儀式，「就覺得這麼快喔，真的不能打了嗎？ 」現在他有深刻體悟，「還真的耶！」

林智勝表示，到了一定年紀覺得怎麼跟不上大家，但真的是力不從心，練習還OK，比賽的反射神經是不會騙人的，怎麼訓練都練不來，身體機制就是這樣，「打擊教練克魯茲跟我說，43歲就找43歲可以打到球的方法，這比較重要，每個年紀都有各自的狀態，我不可能回到以前全壘打王的打法，這1、2年慢慢有找到對打擊的興趣。」

