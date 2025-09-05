晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》見證陳連宏引退儀式 林智勝有「深刻的領悟」

2025/09/05 18:43

林智勝。（記者陳志曲攝）林智勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕43歲的味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，9月5至7日將在台北大巨蛋登場，本季他僅出賽27場累計60打席都是生涯新低，林智勝坦言，「今年就像洗三溫暖，在一、二軍上上下下，我從來沒有這樣過，剛開始心情沒辦法調適，開季兩個月後葉總跟我講才理解想法，畢竟教練和選手看的角度不一樣。」

逐漸淡出龍隊主力陣容，林智勝認為，這是球隊戰力需求，本來就是這樣，除非大家受傷他才有機會先發，教練團一定是排出最佳陣容應戰，「棒球不是沒有誰不能打，而是沒有人才不能打。」

在職棒圈打滾逾20年，他說，在現場見證劉芙豪、陳連宏、許聖杰的引退儀式，「就覺得這麼快喔，真的不能打了嗎？ 」現在他有深刻體悟，「還真的耶！」

林智勝表示，到了一定年紀覺得怎麼跟不上大家，但真的是力不從心，練習還OK，比賽的反射神經是不會騙人的，怎麼訓練都練不來，身體機制就是這樣，「打擊教練克魯茲跟我說，43歲就找43歲可以打到球的方法，這比較重要，每個年紀都有各自的狀態，我不可能回到以前全壘打王的打法，這1、2年慢慢有找到對打擊的興趣。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中