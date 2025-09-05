美網》球后莎巴蓮卡渴望紐約衛冕 揮別前三項大滿貫失利陰霾

莎巴蓮卡。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經本季前三項大滿貫失利的洗禮，2025年美國網球公開賽已是莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）最後機會，白俄羅斯世界球后渴望在紐約法拉盛公園衛冕，笑捧職業生涯大滿貫女單第4冠。

「我非常想給自己另一個機會，再拚一次冠軍戰，我想向自己證明，汲取那些慘痛教訓，可以在決賽中做得更好。」美網4強重演去年爭后戲碼，莎巴蓮卡在亞瑟艾許中央球場3盤大逆轉地主第4種子「富豪千金」佩古拉（Jessica Pegula），二連霸就剩最後一步，「如果我能再度捧起那座獎杯，這意義非常重大，我可能會成為全世界最幸福的人。」

27歲的莎巴蓮卡，本季55勝領先群芳，包括大滿貫22勝，但她仍未錦上添花，今年初澳洲公開賽尋求三連霸失利、法國公開賽也功虧一簣，分別在決賽輸給美國對手凱絲（Madison Keys）和高芙（Coco Gauff）； 至於上月溫布頓錦標賽4強，則爆冷栽在另位美國悍將安尼西莫娃（Amanda Anisimova）拍下，而她正是莎巴蓮卡美網壓軸對手，並成為球后能否自我救贖，一舉突破前三項大滿貫都摃龜的關鍵。



「失敗很痛苦，你知道嗎？」如強如莎巴蓮卡透露，輸球的感覺總讓人生不如死，「每次大滿貫參賽，進入最後階段都以為離夢想越來越近。然後你輸掉比賽，就會感覺：『好吧，一切都結束了。』這真的很艱難，但我從不放棄，也肯定會變得更強大。」若莎巴蓮卡美網決戰甜蜜復仇，將是自2014年美國天后小威廉絲（Serena Williams）以來首位連莊的女單冠軍。

