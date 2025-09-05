亞洲溜冰錦標賽直排曲棍球奪冠 南投縣長許淑華表揚國手

第20屆亞洲溜冰錦標賽，台灣隊在4個組別奪冠，南投縣長許淑華5日表揚縣籍選手。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕第20屆亞洲溜冰錦標賽，台灣隊在青年男子組、青年女子組、成年男子組及成年女子組4個組別奪冠，選手不乏來自南投，其中青年男子組16位國手中，更有10位是南投縣籍選手，南投縣長許淑華5日下午接見這些冠軍選手，稱讚他們是南投之光，希望球員繼續努力，明年挑戰世界杯，為南投縣及國家爭光。

第20屆亞洲溜冰錦標賽，今年7月在南韓堤川市舉行，其中直排曲棍球賽，在7月24日至29日間舉辦，亞洲各國好手齊競技，南投的選手，與其他縣市選手組成的台灣隊發揮團隊精神，合力拿下4個組別金牌，昨接受縣府表揚，獲表揚選手包括青年男子組冠軍林子恩、陳澤森、陳允則、李峻全、鄭丞皓、劉宸睿、劉哲叡、莊文睿、黃柏凱、趙律銘；青年女子組冠軍洪藝容；成年男子組冠軍簡祈慧；成年女子組冠軍王宥羢。

許淑華表示，草屯鎮鎮長簡賜勝在擔任縣議員時，開始擔任溜冰委員會主委，感謝他長期投入經營，以及教練群的用心指導、培訓選手，才有今日的成果，縣府支持各類運動發展，預算也在增加，她上任以來編列1500萬元經費，明年度預算增加至2000萬元，用以幫助體育運動發展。南投的運動選手，這幾年不管參加國際比賽，或國內競賽，表現都非常好，不但是南投之光、也是台灣之光，期待選手們繼續在國際運動場上展現好成績，為國家及南投爭光。

南投縣籍冰上直排曲棍球國手，5日在縣府接受表揚時小露了幾手球技。（南投縣政府提供）

