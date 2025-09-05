中職》二軍先發大核爆！曾仁和遭兄弟痛宰 2.2局挨12安狂失9分

曾仁和。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿投手曾仁和日前被下放至二軍，今天先發對戰中信兄弟大核爆，先發2.2局狂失9分，8分為責失分，兄弟二軍終場以12：3大勝，曾仁和苦吞本季第3敗。

曾仁和自8月8日重回一軍後出賽7場投12局失10分，本季防禦率從15.00逐漸降至10.00，但樂天總教練古久保健二30日表示，曾仁和的表現沒有到不穩定，考量曾仁和無法負擔中、長局數，因此將其下放至二軍，選擇叫上邱駿威。

曾仁和今天先發對戰兄弟二軍，首局就遭亂流，接連被張士綸和林瑞鈞敲出安打，黃霆杉的犧牲觸擊也造成曾仁和傳球失誤，讓兄弟攻佔滿壘，徐紹予適時擊出中外野二壘安打，一舉打回2分，蘇緯達敲安進帳第3分，楊祥禾則是送回第4分。

曾仁和第2局仍無法回穩，單局被敲7支安打狂失5分，曾仁和在3局上抓到2個出局數就被換下場休息，此役主投2.2局被敲12支安打，失掉的9分當中有8分為責失分，三振和保送各1，防禦率上升至5.19，兄弟二軍全場狂掃19支安打，林瑞鈞、劉貴元和黃鈞麟繳出3安猛打賞，徐紹予和楊祥禾雙雙貢獻3打點，助隊以12：3大勝，曾仁和苦吞本季第3敗。

