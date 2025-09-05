自由車》96聯賽武嶺站9/8登場 李廷威盼締造障礙

李廷威（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年96自由車聯賽第三站武嶺 將於9月8日登場，賽事路線自埔里鎮地理中心碑出發，終點設於海拔3275公尺的武嶺停車場，全場吸引來自超過17個國家、總計1365名選手報名參賽。

去年締造台灣最佳紀錄（2小時31分）的李廷威，本次再度回到武嶺，他受訪時直言：「這次比賽首要目標還是勝利，破紀錄則隨緣，因為目前狀態還沒回到高峰。」

請繼續往下閱讀...

談及職涯規劃，他坦言：「明年應該就是最後一年，2026亞運騎完後就不會再繼續了。」但對武嶺，他仍有深厚情感與期許：「我希望能在這裡設下一個『李廷威障礙』，讓大家十年後還記得，有人曾在這條路騎得很快。」

本屆96聯賽 武嶺，正式劃分為競賽組、市民競賽組與挑戰組，規模與制度完善程度皆創新高。其中「市民競賽組」以 「每五歲一分組」 的方式編排，並比照競賽組規格，主集團同享全程交管與專業裁判維護。台灣96自行車協會秘書長葉俊隆指出：「我們多次與公部門協調，確保各組別的交管規範與安全配套；同時投入大量裁判與交通維護，就是希望讓更多車友安心挑戰極限，體驗國際級賽事氛圍。」

市民競賽組的設立，象徵96聯賽已不再侷限於菁英領域，而是邁向全民共享的運動文化。它讓更多民間高手能與菁英組接軌，進一步成為台灣自行車的中堅力量。

96聯賽第二站桃竹站納入 國手選拔賽，使得今年積分情勢出現巨大變數。原本身披四件領騎衫的選手，多數因海外征戰缺席本站，將由其他選手代為穿上，這樣的局勢使得戰況更加詭譎難測。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法