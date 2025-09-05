U18世界盃》日本隊首戰意外陷苦戰 靠義大利要命失誤驚險贏球

日本隊先發投手森下翔太。（取自日本隊官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界盃今天正式開打，地主日本首戰遇到苦戰，一度遭義大利追平。日本隊第6局靠對手要命守備失誤進帳3分，最後以4比1贏球，收下本屆賽事首勝。

這場比賽受到雨勢影響一度暫停，第3局日本隊先靠2次保送和1支安打攻占滿壘，奥村頼人在滿壘時選到保送擠回1分。日本隊前5局打完以1比0領先。

日本隊先發投手森下翔太前5局僅被敲2安、賞7次三振，沒有掉分。第6局義大利隊靠2安，1出局攻占一、三壘，這時日本隊三壘手為永皓發生傳球失誤掉1分，讓義大利追平比數。

6局下日本隊反攻，先靠2保送和1支安打，在2出局攻占滿壘，日本打者藤森海斗敲投手前滾地球，未料義大利投手Ivan Larice傳一壘發生失誤，義大利右外野手Aldo Pavarani處理球時也發生傳球失誤，讓日本隊一舉進帳3分，最終贏得比賽。

來自創成館高校的森下翔太，今天主投5.1局被敲4安，賞8次三振，失掉1分。日本隊第二任投手早瀬朔後援1.2局無失分摘勝。

日本隊全場有5支安打，有1次守備失誤；義大利全隊有4安，出現2次守備失誤。

本屆的U18世界盃，地主日本與古巴、義大利、南韓、波多黎各、南非分在A組。日本隊明天將碰上南韓隊。南韓隊今以5比2擊敗波多黎各。

