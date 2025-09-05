U18世界盃》好棒！台灣7：0完封勝中國 歷年交手12戰全勝

U18世界盃台灣代表隊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天開打，台灣隊先發左投鍾亦恩表現威風八面，主投4局被敲1安狂飆8K無失分，加上隊友火力奧援，最終台灣隊就以7：0完封勝中國，歷年青棒國際賽台灣對中國12戰全勝。

此役4局下台灣隊進攻，吳承皓、江庭毅獲保送，張育豪短打點成內野安打，形成無人出局滿壘，接著許書誠遭三振，曾聖恩擊出高飛犧牲打先馳得點，李楷棋敲安再添1分，台灣隊取得2：0領先。

5局下台灣隊攻勢再起，吳承皓選到保送，再靠盜壘、暴投進佔三壘，張育豪敲出二壘安打帶有1分打點，許書誠敲安再添1分。

6局下李楷棋敲安，帕蘇拉．塔基斯利尼安挨觸身球，蔡琞傑短打護送跑者進佔二、三壘，張乙安高飛犧牲打送回分數，隨後帕蘇拉．塔基斯利尼安也回本壘得分，接著吳承皓靠保送、盜壘和暴投再跑回1分，台灣隊單局攻下3分奠定勝基。

鍾亦恩是今年選秀樂天桃猿第1輪指名左投，今天他用67球投4局，被敲1安狂飆8K另有3次四壞保送無失分拿下勝投，賴謙凡中繼2局、蘇嵐鴻後援1局都無失分順利守成。

