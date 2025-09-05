晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》林智勝本週引退 陳金鋒：他也辛苦了

2025/09/05 20:03

陳金鋒擁抱林智勝致意。（資料照，記者林正堃攝）陳金鋒擁抱林智勝致意。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍今天起在台北大巨蛋為林智勝舉行引退系列賽，球員時期曾與林智勝當過10年隊友的富邦悍將總教練陳金鋒表示，每個人都會有這樣的一個時間點，時間點到了就是這樣，只想跟林智勝說聲：「辛苦了。」

陳金鋒於2006年加盟La new熊，與林智勝、石志偉的「勝石連線」讓中心打線升級，自美返台第1年就幫助球隊拿到隊史首座總冠軍，在林智勝於2015年季後行使自由球員轉隊前，兩人共同參與從La new熊到Lamigo桃猿的4次總冠軍與首次二連霸。

陳金鋒指出，引退儀式主要是看球員的意願，還要跟球團配合，一個球員職業生涯的結束，是讓大家可以一起回憶的比賽，對球員與支持他的球迷也有個完美的結束，與林智勝當然也有一些回憶，但由林智勝本人敘述會比較好，「這是他的日子，他也辛苦了。」

陳金鋒於2016年結束球員生涯，Lamigo桃猿於該年9月18日在桃園棒球場為他舉行盛大的引退儀式，並把他的背號52號列為退休背號，當天吸引20052名觀眾進場，也開啟各隊為資深球員舉行引退儀式或引退賽的風潮。

