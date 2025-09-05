中職》統一遭兄弟斬斷6連勝 逼近富邦新出爐的不名譽紀錄

中信兄弟洋投羅戈。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕週末攸關年度戰績的洲際系列賽，中信兄弟跟統一獅隊鏖戰至突破僵局制，最終靠王政順的滾地球出局送回再見分，率隊以2：1中斷統一獅6連勝，本週確定守住年度第一。獅隊若明、後天也輸中信，將會追平在洲際的單季最低勝率紀錄。

獅隊近期打出一波6連勝，全年度戰績猛追龍頭中信，賽前僅剩2.5場，有機會藉由洲際3連戰系列賽超前，但今天打線完全熄火，輸掉第1場，勝差被拉開至3.5場，本季對戰中信5勝14敗。

暫居聯盟防禦率王飛力獅跟羅戈大鬥法，雙方前4局都只被敲1支安打，中信在5局下突破飛力獅，黃韋盛三壘安打，江坤宇適時安打送回第1分，打破雙方0：0的僵局。

羅戈幾乎宰制全場，即便在6局上開場被林佳緯、朱迦恩敲雙安，遇上0出局一三壘有人危機，但羅戈先讓林安可無效飛球出局，再K掉蘇智傑，最終讓林子豪擊出投手前滾地球出局，守住1分差領先。

羅戈合計103球吃完7局，僅被敲4支安打，有2次四壞和7次三振，無失分，防禦率降至2.16，超車台鋼雄鷹後勁的2.23，暫居第2，僅次於飛力獅的1.72。

獅隊在9局上終於突破中信，林安可、林子豪敲安，1出局攻佔一、二壘，中信看見隊長陳傑憲準備代打，還換上許庭綸接替左外野守備，陳傑憲卻依舊「推」出適時安打，代跑的張皓威靠腳程衝回本壘，追平比分。

中信換上呂彥青守住9局的危機，10局上突破僵局制更無失分收尾，呂彥青後援1.1局無失分，10局下中信反攻，王政順用滾地球出局送回再見分。

富邦悍將本週才以1勝7敗、勝率1成25寫下史上單季在洲際最低勝率紀錄，如今獅隊也靠攏這項紀錄，目前1勝5敗，勝率降到1成67，若明、後天都輸給中信，將會追平富邦的不名譽紀錄。

★史上單季洲際勝率最低隊伍

1 2025年 富邦悍將 1成25（1勝7敗）

*2 2025年 統一獅 1成67（1勝5敗）

2 2024年 台鋼雄鷹 2成（2勝8敗）

4 2022年 富邦悍將 2成14（3勝11敗）

5 2016年 統一獅 2成50（3勝9敗）

備註：＊為仍有2場比賽

中信兄弟江坤宇。（記者廖耀東攝）

統一獅陳傑憲代打敲追平分。（記者廖耀東攝）

王政順送回勝利打點。（記者廖耀東攝）

兄弟斬斷統一6連勝。（記者廖耀東攝）

