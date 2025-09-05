U16亞洲盃》台灣隊失準心不敵「混血軍團」日本隊 無緣4強

日本混血小將白谷柱誠（右）繳出16分、14籃板。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今晚在U16亞洲盃男籃賽，即使張承曄攻下全隊最高27分，但團隊三分球失去準星，且第三節頻頻失誤種下敗因，最終以72：83不敵擁有多位混血球員的日本隊，無緣4強及明年世界盃門票，台灣隊明天將跟南韓隊打5到8名排名賽，爭取最佳名次。

台灣第一節打完以24：23領先，不過日本第2節找到準星，但台灣小將未讓對手擴大優勢，半場結束以38：45落後。張承曄前兩節攻下14分，不過團隊在三分線出手20次僅中5球，也是落後主因。

請繼續往下閱讀...

台灣隊第3節還是未能投進三分球，進攻也出現不少失誤，讓日本直接快攻上籃並打出12：1攻勢，台灣前3節打完落後達17分，即使第4節努力追分仍無功而返。張承曄17投11中，攻下全隊最多27分，得分箭頭王以勒僅拿9分，陳泓宇有15分進帳，團隊僅中7顆三分球，命中率21.2％，成為致命傷。

日本此仗打最好是越圭司，雖然他只有163公分，不過速度相當快，且防守能力也不俗，多次造成台灣後衛失誤，越圭司全場猛攻31分，另外混血小將白谷柱誠也繳出16分、14籃板，日本再來將跟澳洲爭決賽門票，另一場4強賽為紐西蘭對中國。

越圭司（右）雖然只有163公分，仍猛攻31分。（取自FIBA官網）

張承曄攻下27分（取自FIBA官網）

台灣隊8強不敵日本，無緣4強和明年世界盃參賽門票。（取自FIBA官網）



熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法