游泳》12歲成績海放全大運金牌！何康婗亞運達標僅差1.1秒

〔記者梁偉銘／台北報導〕何康婗於11至12歲級女子200公尺蛙式決賽飆出2分32秒89，114年全國總統盃游泳錦標賽雙破大會勇奪金牌，這位台南神童的成績不僅海放今年全國大專校院運動會公開組第1名，甚至離明年名古屋亞運達標也僅差1.1秒。

總統盃游泳賽在台北市大詩欣館舉行，何康晲昨11至12歲級女子400公尺混合式以5分09秒20刷新大會紀錄，隔天擅長的200蛙上午預賽，先以2分35秒13打破自己113年締造的2分36秒50大會紀錄，緊接著下午決賽，她又突圍而出，終挾絕對優勢再創大會新猷。何康晲成績比起4月底全大運女子200蛙金牌（2分39秒88）快了將近7秒，並跨越亞運第3階段標準（2分33秒32），過人潛力展露無遺，至於亞運達標為2分31秒79 。

何康婗的教練父親何兆基表示，其實愛女歷經快一年低潮，今年6月小學畢業改採自學，讓訓練時間更加彈性，「我們重新好好調整動作，這兩個月就再度突破大幅進步。」只是少了許多同學，何康婗也直言：「不太習慣。」何康婗目前台灣女子200蛙僅次亞運達標的李佳勳，今年將首度越級挑戰全國運動會，角逐50、100和200蛙，她期待持續成長，明年成為台灣史上最年輕亞運泳將。

何康婗。（泳協提供）

