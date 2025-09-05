晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》多項巔峰數據超越名人堂神獸 美媒讚嘆大谷翔平「無法用言語形容」

2025/09/05 22:16

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平以強投豪打震撼大聯盟，大聯盟官方頻道「MLB Network」將大谷投打兩方面的生涯最佳數據，與歷代多位傳奇球星的成績進行對比，並直呼：「大谷翔平的厲害無法用言語形容！」

《MLB Network》的官方X帳號今天發文，將大谷翔平投打兩方面的生涯最佳數據，超越了歷代知名傳奇球員的巔峰紀錄，大谷曾在2023年效力天使時期，繳出單季長打率0.654的驚人數據，比3度奪下年度MVP、5屆全壘打王的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在2007年所創下的0.645還要高。

大谷翔平去年繳出生涯最佳的54轟，對照組是雙城名人堂重砲湯米 （Jim Thome）在2002年的52轟；大谷去年跑出59盜，超越日籍前輩鈴木一朗2001年的56盜，成為單季盜壘數最多的日本球員。

在投球方面，大谷翔平目前累積32.1局飆出44次三振，儘管局數不多，但K/9值高達12.2，高於名人堂三振王「特快車」萊恩（Nolan Ryan）在1987年創下的K/9值11.5。

