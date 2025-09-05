晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》巨人打線慘遭中日封鎖 山崎伊織8局完投仍「問天」吞敗

2025/09/05 22:02

山崎伊織。（圖片取自巨人官方X）山崎伊織。（圖片取自巨人官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今日作客對上中日龍，進行3連戰的首場比賽，縱使陣中先發強投山崎伊織繳出完投表現，但打線慘遭封鎖，最終球隊以0：1不敵對手，讓山崎「問天」吞下本季第4敗。

山崎在比賽一開始就展現超強壓制力，開局送出13上13下，未讓對手踏上壘包，但在5局下半面對洋砲瓦斯勒（Jason Vosler）挨了一發陽春砲失掉分數，不過隨即穩住陣腳後持續宰制對手，6局以後僅被對手敲出1支安打，最後留下完投8局僅失1分，且用球數僅85球的超優異表現。

投手繳出好表現，然而打線卻遭到對方投手封鎖，中日今掛帥主投的柳裕也繳出6局無失分的優質先發，後續接替的牛棚投手藤嶋健人、梅西亞（Humberto Mejia）以及守護神松山晉也通通力保不失，終場慘遭完封吞下2連敗。

山崎今日雖無緣奪勝，不過今日的好投也幫助自己的防禦率再度下降來到1.69，拉近與目前中央聯盟防禦率王，同時也是阪神虎王牌投手才木浩人的差距（防禦率1.66）。

