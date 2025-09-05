中職》3：1「智」敬！林智勝引退首戰打完5局退場 陳子豪揮致勝一擊

味全龍林智勝在六局上退場。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今起至週日在台北大巨蛋為「大師兄」林智勝舉行引退系列賽，首戰對台鋼雄鷹形成投手戰，雙方打完5局仍是0：0；林智勝擔任先發5棒一壘手，首打席獲保送但並未敲安，5局中場休息後進入6局上時，龍隊總教練葉君璋上場示意換人，讓這位生涯累計304轟的台灣全壘打王在逾2萬人歡呼聲中退場，而生涯累計135轟的陳子豪則在6局下揮出致勝一擊，8局下再敲安追加保險分，率龍隊以3：1贏球，也讓台鋼苦吞5連敗。

龍隊由洋投龍聖先發，他用90球投完5局無失分退場，6局上由新洋投鎛銳進行中職初登板，而台鋼則由那瑪夏先發，前5局同樣無失分，但6局下續投時在1出局二壘有人時遭陳子豪擊出關鍵安打。台鋼在7、8局分別換上後援投手王躍霖和黃子豪，兩人各失1分，且黃子豪還在8局下遭陳子豪敲帶打點安打，而台鋼則在9局上終於破蛋。

龍隊今全員穿上31號向林智勝致敬，現場湧入刷新中職週五票房紀錄的26316人進場。擔任先發4棒右外野手的陳子豪曾在中信兄弟和林智勝當隊友，去年季後行使自由球員權利後以10年最高總值1.3億合約加盟龍隊，去年6月21日林智勝轟出生涯第304轟時，當時效力兄弟的陳子豪也同場開轟，如今兩人再當隊友，陳子豪更在別具意義的引退系列賽揮出致勝一擊。

在大巨蛋進行傳奇引退賽時，台北 101則於今晚至週日晚間6點半到10點開啟專屬點燈，以國際地標的高度與光影，向「大師兄」燃燒二十餘載的傳奇榮耀致敬。

