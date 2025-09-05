台日交流賽》夢想家到日本打敗秋田北部喜悅 新帥簡浩收下執教首勝

簡浩。（夢想家提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今日於秋田CNA競技館與日本B.LEAGUE秋田北部喜悅進行公開交流賽，在克服對手壓迫防守的壓力下，最終以108：94拿下比賽勝利取得開季頭彩，也讓初次執教的新任主帥簡浩奪首勝。

簡浩認為，團隊的默契與執行順暢度是贏球的最大關鍵，期待球隊繼續維持狀況往下個階段邁進。

比賽開局雖由對方打出攻勢，夢想家新洋將恩尼斯（James Ennis）與蔣淯安聯手連續得分追上比分，簡浩也持續調兵遣將加深輪替，夢想家半場結束以55：48領先。

進入下半場，地主隊秋田調整攻守策略一度追到只剩4分落後，夢想家頂住壓力依然帶著11分領先進入第4節，並成功在末節守住領先奪得勝利。夢想家洋將湯普金斯（Trey Thompkins）拿下28分、11籃板，恩尼斯21分、10籃板，霍爾曼（Aric Holman）13分，蔣淯安13分、3助攻。

簡浩表示：「球隊防守策略執行非常成功，進攻雖然受到壓迫有些東西沒有打出來，但團隊仍發揮默契，知道彼此的打法跟需求。」至於自己首次公開執教，簡浩透露：「心情是緊張跟亢奮並進，但完整的教練團給予我很大幫助，相信未來這個合作模式能越來越棒」。

夢想家將回到台灣和首爾SK騎士進行閉門交流賽，並在9月20日於台中主場洲際迷你蛋舉辦球員簡浩的退役表演賽，持續備戰TPBL新球季。

