中職》「比數不錯厚！」葉總對3：1贏球的智勝巧合感到滿意

味全龍林智勝在六局上退場。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今起在台北大巨蛋為「大師兄」林智勝舉行引退系列賽，擔任先發5棒一壘手的林智勝在打完5局後退場，當時比數為0：0，但陳子豪在6局下敲出致勝一擊、8局下再追加保險分，率隊以3：1贏球。由於對手台鋼雄鷹是在9局上才破蛋，也讓比數形成跟林智勝背號相同的31，也讓龍隊總教練葉君璋賽後第一句話就笑說：「「比數不錯厚！」

龍隊由洋投龍聖先發，他用90球投完5局無失分退場，6局上由新洋投鎛銳進行中職初登板、投3局無失分奪首勝，而台鋼則由那瑪夏先發，前5局同樣無失分，但6局下續投時在1出局二壘有人時遭陳子豪擊出關鍵安打。台鋼在7、8局分別換上後援投手王躍霖和黃子豪，兩人各失1分，且黃子豪還在8局下遭陳子豪敲帶打點安打，而台鋼則在9局上終於破蛋。

葉總認為龍聖此役表現還可以，就是控球差一點，也看得出新洋投很有經驗，在控球各方面都不錯，才有機會拿下這1勝。

味全龍林智勝。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手龍聖。（記者陳志曲攝）

