晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「比數不錯厚！」葉總對3：1贏球的智勝巧合感到滿意

2025/09/05 22:15

味全龍林智勝在六局上退場。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝在六局上退場。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今起在台北大巨蛋為「大師兄」林智勝舉行引退系列賽，擔任先發5棒一壘手的林智勝在打完5局後退場，當時比數為0：0，但陳子豪在6局下敲出致勝一擊、8局下再追加保險分，率隊以3：1贏球。由於對手台鋼雄鷹是在9局上才破蛋，也讓比數形成跟林智勝背號相同的31，也讓龍隊總教練葉君璋賽後第一句話就笑說：「「比數不錯厚！」

龍隊由洋投龍聖先發，他用90球投完5局無失分退場，6局上由新洋投鎛銳進行中職初登板、投3局無失分奪首勝，而台鋼則由那瑪夏先發，前5局同樣無失分，但6局下續投時在1出局二壘有人時遭陳子豪擊出關鍵安打。台鋼在7、8局分別換上後援投手王躍霖和黃子豪，兩人各失1分，且黃子豪還在8局下遭陳子豪敲帶打點安打，而台鋼則在9局上終於破蛋。

葉總認為龍聖此役表現還可以，就是控球差一點，也看得出新洋投很有經驗，在控球各方面都不錯，才有機會拿下這1勝。

味全龍林智勝。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝。（記者陳志曲攝）

味全龍林智勝在六局上退場。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝在六局上退場。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手龍聖。（記者陳志曲攝）味全龍先發投手龍聖。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中