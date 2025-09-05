晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》鎛銳初登板奪勝投 在大巨蛋投球「感覺像被寵壞了」

2025/09/05 22:21

味全龍新洋投鎛銳。（記者陳志曲攝）味全龍新洋投鎛銳。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕36歲的味全龍新洋投鎛銳（Manny Barreda）今天完成中職生涯初登板，對台鋼雄鷹後援3局被敲5支安打無失分拿下勝投，他說，「真的很開心幫助球隊贏球，今天好像一切都是安排好的。」

鎛銳在中職生涯初登板、又是在林智勝大巨蛋引退系列賽首戰拿下勝投，意義非凡，他表示，自己才剛來台灣，知道這個禮拜對林智勝很重要，希望可以贏下這3場比賽，然後一直贏下去。

鎛銳在2021年效力金鶯短暫上過大聯盟，曾披上墨西哥國家隊戰袍征戰12強賽、奧運和經典賽，他表示，過去在美國和日本都有在巨蛋投球的經驗，來台後在二軍投過1場，今天一軍初登板感受完全不一樣，「在大巨蛋投球感覺像被寵壞了，這球場真的很棒。」

看著林智勝即將引退，鎛銳內心有很深的感觸，他說，「我36歲了，同樣接近生涯尾聲，看到林智勝即將引退，感覺也特別深刻，林智勝是球隊的領導者，他都會主動來詢問、幫助我，這感受很棒，希望智勝的傳奇精神能繼續維持下去。」

味全龍新洋投鎛銳。（記者陳志曲攝）味全龍新洋投鎛銳。（記者陳志曲攝）

味全龍新洋投鎛銳。（記者陳志曲攝）味全龍新洋投鎛銳。（記者陳志曲攝）

