中職》在新莊帶兵的「陳大哥」送花籃 在大巨蛋當MVP的陳子豪曝光「陳大哥」外號由來

2025/09/05 22:30

味全龍林智勝與陳子豪擊掌。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝與陳子豪擊掌。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今起至週日在大巨蛋替林智勝舉行引退系列賽，場內可看到富邦悍將總教練陳金鋒送來的花籃，而除了有「陳大哥」送花，今天助龍隊以3：1擊敗台鋼雄鷹的MVP陳子豪也自曝外號「陳大哥」，「就是智勝學長跟陶鎔一起幫我取的。」

林智勝在圈內擁有好人緣，被球員尊稱為「陳大哥」的陳金鋒在新莊主場帶兵和統一獅比賽，雖不克前來，但送上「林智勝選手 榮退之喜」花籃祝福，而吳復連和吳念庭父子也合送花籃並附上「智勝：職棒生涯辛苦了，謝謝你為台灣棒球付出」的感謝卡。

今擔任龍隊先發4棒右外野手的陳子豪，單場貢獻4打數3安打2打點的猛打表現，則獲選單場MVP，他從過去在中信兄弟時期就跟林智勝當隊友，也擁有比別人更多的回憶，「學長就很好玩，會幫大家取外號，叫我陳大哥。他一個大學長，對每個學弟都很好，給學弟很好的建議和方向。」陳子豪笑說，或許是林智勝看自己長得比較老，所以才取了這個外號，後來其他球隊的球員也跟著叫，「我記得這是學長跟（曾）陶鎔一起幫我取的。」

在陳子豪眼中，林智勝就是一位很樂觀的學長，「不會被成績影響，就是很樂觀地要去面對比賽，沒有不開心的事。」

味全龍陳子豪獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）味全龍陳子豪獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

味全龍今起至週日在大巨蛋替林智勝舉行引退系列賽，場內可看到富邦悍將總教練陳金鋒送來的花籃。（記者倪婉君攝）味全龍今起至週日在大巨蛋替林智勝舉行引退系列賽，場內可看到富邦悍將總教練陳金鋒送來的花籃。（記者倪婉君攝）

