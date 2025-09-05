晴時多雲

中職》有傷的許基宏突現身待打圈 兄弟「釣」獅（影音）

2025/09/05 22:40

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟許基宏近期因左腳傷痛問題，已連續3場缺席一軍賽事，今天突然現身在10局下突破僵局制的「待打圈」揮棒，獅隊決定在1出局二、三壘有人正面對決王政順，沒有保送他擠成滿壘，最終王政順擊出再見的一壘滾地球，助隊以2：1險勝統一獅隊。

許基宏在8月31日對味全龍雙安後，2、3日對富邦悍將都沒上陣，還去醫院檢查左腳跟的傷勢，雖然今天賽前練習有打擊，但依舊從板凳出發，10局下1出局跑壘攻佔二、三壘，平野惠一先派王政順代打，並安排有傷的許基宏在待打圈待命。

獅隊是許基宏今年打得最好的隊伍，對戰打擊率高達3成67，即便有傷在身、是否真的能上場成謎，但站在待打圈就對獅隊有威壓感。

中信兄弟王政順王政順擊出再見的一壘滾地球。（記者廖耀東攝）中信兄弟王政順王政順擊出再見的一壘滾地球。（記者廖耀東攝）

「今天就是只有安排他在決勝負的時刻代打。」平野惠一表示，當下如果先換許基宏代打，有可能會被保送，那就先上王政順，如果許基宏在後面待命，對方可能就必須要去勝負。如同平野所料，獅隊選擇對決王政順，最終被擊出再見一壘滾地球出局。

王政順也知道許基宏在身後，對方會跟他正面對決，「沒有想太多，差不多可以進攻的好球就進攻，把球打強，結果就讓它自然發生。」

中信兄弟王政順王政順擊出再見的一壘滾地球。（記者廖耀東攝）中信兄弟王政順王政順擊出再見的一壘滾地球。（記者廖耀東攝）

