中職》樂天桃猿賞富邦悍將新莊8連敗 「姓林的」投打都有貢獻

樂天桃猿獲勝。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿今天把一軍的林姓球員全部排進先發名單，林泓育4局上擊出關鍵2分彈奠定勝基，林子崴交出5局無失分的好投，樂天靠「姓林的」投、打都有重大貢獻，以3：1送給富邦悍將主場5連敗與新莊8連敗，全年戰績也升上第3。

樂天全隊擊出7支安打，有6支出自「姓林的」，最關鍵是4局上林泓育在林智平安打後立刻開砲，唯一擊出安打的非林姓球員是代打的廖健富，9局上送回沒有安打卻選到2次保送的林子偉加買保險。富邦先發投手力亞士交出6局失2分的優質先發，卻成為本季第1位10敗投手。

「姓林的」老大哥林泓育連續2場包辦勝利打點與MVP，他表示，球隊現階段的狀況不是很穩定，得分也不會太多，力亞士的球其實很不好打，有機會就要把握住，這場MVP應該要給林子崴，「這是他開刀回來的第1勝，內容滿穩定的，是個好的開始，對他的信心應該增加很多。」

樂天桃猿林泓育開轟。（記者劉信德攝）

樂天先發投手林子崴。（記者劉信德攝）

富邦悍將先發投手力亞士。（記者劉信德攝）

