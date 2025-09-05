晴時多雲

中職》睽違1392天再拿勝投 林子崴：只是一個開始

2025/09/05 22:54

樂天先發投手林子崴。（記者劉信德攝）樂天先發投手林子崴。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林子崴今天用68球投5局無失分，在「姓林的」老大哥林泓育2分彈的力挺下，幫助樂天桃猿以3：1擊敗富邦悍將，拿到自2021年11月13日對統一獅後睽違1392天的勝投，歷經手肘開刀終於復出的他表示，現在是努力過來的結果，但只是一個開始。

林子崴只被擊出3支安打，第2、4局兩度化解失分危機，第3、5局都讓富邦3上3下，他指出，這場先發是臨時接到通知，他的工作是在責任局數內讓球隊保有競爭力，對勝投其實沒有很在意，賽前的策略是以感覺為主，用比較有信心、掌握比較好的球種去投。

林子崴於前年9月接受左手肘韌帶重建手術，去年整年都在復健，今年4月在二軍開始投復健賽，趕在上半季末於一軍復出，復健過程經歷很多不好的事，也會擔心在球隊的定位不確定，只能先把復健做好，好好加強自己，「一直做對的事，勝投就讓它自然發生。」

總教練古久保健二指出，恭喜林子崴拿到傷兵回歸後的首勝，他這場確實投得很好，但從這場才是正式的開始，過去他經常在面對第二輪打者時會出狀況，有可能是配球出現問題，教練在他前次出賽後有與他討論，並針對這部分進行修正，捕手張閔勛這場的配球引導也做得很好。

