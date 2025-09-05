晴時多雲

中職》平野惠一罕見請求！ 希望媒體幫忙寫一下「隱形功臣」

2025/09/05 23:10

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今在10局下開啟攻勢，江坤宇獲故意四壞擠成一、二壘有人後，派上林志綱代打，他在高壓氛圍將第一球點進場內，成功推進至二、三壘，讓下一棒的王政順擊出再見的一壘滾地球出局，中信總教練平野惠一罕見請求媒體寫一下林志綱的「高壓短打」。

林志綱是2020年第4指名，今年出賽10場安打尚未開張，但在4次觸擊嘗試中，只有1球點成界外，有3次成功的犧牲觸擊，今天更在10局下0出局一、二壘有人代打點球，他直言，這次短打是印象最深刻的。

平野惠一表示，林志綱本季任務限定在代跑、代打執行戰術，以及替補鎮守包括三號捕手的多重守位，「大家可能都專注在王政順的那一擊，但也希望能關注志綱，畢竟他製造對手更大的壓力。」

林志綱很清楚今年設定的角色就是戰術執行和代跑，總是在場下把自己準備好，為了提升執行戰術的成功率，他說，「打擊練習時要比人家放更多心思在短打、打帶跑。」

擊出致勝打點的王政順也直言，那個短打的氛圍很像總冠軍賽，而林志綱的短打功力在隊內是數一數二的。

中信兄弟林志綱。（記者廖耀東攝）中信兄弟林志綱。（記者廖耀東攝）

中信兄弟王政順。（記者廖耀東攝）中信兄弟王政順。（記者廖耀東攝）

