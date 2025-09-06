中職》台鋼力邀前兄弟傳奇火球洋投勞勃！昔日一項狂紀錄曾是中職首人

台鋼雄鷹下週末主場「正港鷹雄」主題週，昨公布9/13（六）開球嘉賓為昔日曾效力兄弟象、台灣生涯最後球季效力高屏雷公的洋投勞勃。（取自台鋼臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹下週末主場「正港鷹雄」主題週，昨公布9/13（六）開球嘉賓為昔日曾效力兄弟象、台灣生涯最後球季效力高屏雷公的洋投勞勃（Rob Wishnevski）。勞勃將在13日開球、14日舉辦簽名會，睽違26年再和台灣球迷見面。

勞勃身材高大，最快球速156公里一度長期為中職球速紀錄。1996年他來台效力兄弟象，雖為球隊終結者，但由於球隊仰賴其球威，勞勃在時常跨局登板狀況下，累積118.1局，以1.67防禦率拿下該年防禦率王，並以26次救援成功奪救援王。

此外，該季勞勃整季未被擊出全壘打，是投球局數達當季入榜規定標準前提下，首位整季未挨轟的投手。此後，2000年郭李建夫以131.2局打破此紀錄，2010年La new熊洋投梅森再以154局突破紀錄。

勞勃隔年轉戰日職西武獅，1998年在當時台灣大聯盟洋將選秀後，披上年代勇士隊球衣、季中轉戰聲寶太陽隊。

1999年，本效力太陽隊的勞勃，因故遭釋出，隨後轉戰生活雷公，該季他兩隊合計22次救援成功，是台灣大聯盟單季紀錄。

時隔多年，大本營隸屬高雄的台鋼雄鷹，再次找到台灣生涯最後軌跡留在高屏隊伍雷公隊的勞勃。

而由於勞勃的台灣生涯都穿著「52」背號，台鋼也在粉絲團寫下：「現在知道為什麼韋宏亮（選秀狀元）背號是52了吧。」

