U18世界盃》日韓大戰 夏甲冠軍王牌末吉良丞VS.157火球男朴俊鉉

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，今天進行第2天賽程，A組預賽今天下午5點半上演日韓大戰，兩隊都推出強投先發，日本末吉良丞對壘南韓朴俊鉉，昨天南韓以5：2擊敗波多黎各，日本則以4：1扳倒義大利，兩隊首戰雙雙開胡。

上月夏季甲子園冠軍戰沖繩尚學以3：1擊敗西東京代表日大三，奪下校史首座夏甲冠軍，王牌左投末吉良丞後援1.2局無失分順利守成，成為沖繩尚學奪冠大功臣，也是夏甲冠軍球隊唯一入選U18世界盃日本代表隊的選手。

16歲左投末吉良丞出生於日本沖繩縣浦添市，正是這屆U18世界盃主辦城市，身高175公分、體重89公斤，最快球速150公里，他表示，遭遇世界列強比分應該不會太高，對南韓先發他會全力以赴，為勝利做出貢獻。

南韓先發投手則是188公分高的右投朴俊鉉，父親是前韓職名將、生涯敲出269轟的朴錫珉，朴俊鉉最快球速達157公里，原本他有機會旅美發展，以優渥簽約金加盟奧克蘭運動家，後來決定投入今年韓職選秀，被視為狀元熱門人選，他的目標是飆速160公里。

放棄旅美機會，朴俊鉉解釋，在美職平均球速至少150公里才能生存，先在韓職投出好成績，之後再挑戰大聯盟，對他而言會是一條比較理想的路。

這次征戰沖繩U18世界盃，朴俊鉉說，「這是我第一次打國際賽，期待很高，但父親告訴我壓力不要太大，平常心面對，享受比賽過程比較重要。」

