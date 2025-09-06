晴時多雲

體育 網球

美網》達布洛夫絲基抗癌成功 攜手羅莉芙女雙二度奪冠

2025/09/06 07:09

加紐聯軍近3年內兩度封后。（路透）加紐聯軍近3年內兩度封后。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）合作無間，6：4、6：4力退頭號種子美國地主湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），聯手贏得2025年美國網球公開賽女雙冠軍，這也是第3種子「加紐聯軍」近3年內兩度封后。

達布洛夫絲基／羅莉芙自2023年美網首度女雙封后以來，攜手重返紐約法拉盛公園壓軸秀，激戰1個半小時直落二擊退左右開弓的湯森／西妮亞可娃，回報去年溫布頓錦標賽決戰落敗之仇，共享100萬美元（約3083萬台幣）冠軍獎金。「加紐聯軍」還將在WTA年終總決賽女雙排行榜升至第3席，幾已預約今年11月利雅德8強出賽門票，讓她們準備爭取衛冕。

去年一度休兵治療乳癌的達布洛夫絲基，賽後感謝最佳拍檔全力支持，「這真是段瘋狂旅程，我們一起經歷了這麼多，今天能以冠軍身分站在這裡，與妳並肩作戰，我感到無比感激。這對我來說意義非凡。」羅莉芙也開心回應：「兩年前我們在這裡贏得第一座大滿貫金盃，兩年後再次奪冠太令人興奮了，我非常、非常高興能和你一起出賽。我們當然熱愛紐約！」

