美網》艾卡拉茲復仇老將喬科維奇 1盤未失重返冠軍戰

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽男單4強老少對決，22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）甜蜜復仇，6：4、7：6（7：4）、6：2擊退38歲的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），西班牙第2種子6連勝、1盤未失強勢重返冠軍戰。

「能再次打進美網決賽，感覺棒極了。」艾卡拉茲無愧為「三巨頭接班人」，在亞瑟艾許中央球場爆滿觀眾面前，激戰2小時25分鐘力退坐擁大滿貫24冠的現役傳奇喬科維奇，終止去年夏天巴黎奧運金牌戰、今年初澳洲公開賽8強的2連敗，也把跨世代重磅對戰改寫為4勝5負，「這對我來說意義重大。我的狀態不是本屆賽事最好的，但我從開始直到最後一分都保持不錯狀態。我的發球也很好，我認為這真的非常重要，很高興能夠第二次打進決賽。」

艾卡拉茲職業生涯7度勇闖大滿貫冠軍戰，已是公開年代第5位在23歲前達標的超級新星，跟上同胞偶像納達爾（Rafael Nadal）等眾前輩腳步，曾在2022年美網笑捧金盃的他，準備爭取大滿貫第6冠，紐約法拉盛公園的壓軸對手則為義大利世界球王兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）單挑加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）的勝方。

