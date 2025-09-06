美網》喬科維奇大滿貫25冠夢碎：我寧願輸給艾卡拉茲、辛納

喬科維奇。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年美國網球公開賽男單4強戰落敗，再度無緣挑戰大滿貫25冠歷史紀錄，賽後這位38歲老將坦承，5盤3勝制已經打不過艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）這兩位「三巨頭接班人」。

「今年四大滿貫4強，我有3場輸給這些傢伙，他們實在太強了，水準真的很高。」身為「三巨頭」奮戰沙場的最後一人，喬科維奇想在紐約法拉盛公園東山再起，力拚賽史第5冠、職業生涯第25座大滿貫金盃，卻無法通過22歲西班牙後浪艾卡拉茲這道難關，「可惜的是，第2盤之後我就沒力氣了，而他卻還能繼續猛攻。」加上先前法國公開賽、溫布頓錦標賽全栽在義大利球王辛納拍下，情勢已對塞爾維亞老將更加不利。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇上次贏得大滿貫冠軍，已是2023年美網，隨著新世代雙雄崛起，想重溫金盃滋味的難度已越來越高，「大滿貫5盤制比賽，我很難克服辛納、艾卡拉茲這些障礙。我認為3盤制巡迴賽還比較有機會，但5盤制真的比較難，尤其在最後階段。」話雖如此，這位昔日球王仍不放棄四大賽，「我會繼續戰鬥，爭取至少打進決賽，再爭取一座獎盃，但這將是項非常艱鉅的任務。」

好強如喬科維奇直言，輸球從來都不是什麼好玩的事，但如果能夠選擇，「我寧願輸給這兩個傢伙。」並盛讚艾卡拉茲和辛納展現強大競爭力，成為網壇新希望，「我知道他們現在狀態更棒。你只能向他們致敬，然後說聲：『幹得好』！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法