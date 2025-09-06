晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》緊急登板！大谷翔平猛催163公里火球 先發3.2局無失分飆5K

2025/09/06 08:53

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天臨危授命登板，面對金鶯先發3.2局退場，展現K功猛飆5次三振，沒有失分。

道奇原定先發投手是葛拉斯諾（Tyler Glasnow），但他因為背部緊繃取消投球，因此臨時改派大谷上陣。

大谷首局投出三上三下，次局連續解決2人後，遭李維拉（Emmanuel Rivera）敲出安打，接著出現暴投陷入得點圈危機，這時大谷拿出K功，三振畢佛斯（Dylan Beavers）下莊。

大谷3下2出局後遇亂流，先丟出保送再被敲安，讓對手攻佔一二壘，好在他馬上回穩，成功解決韓德森（Gunnar Henderson），凍結金鶯攻勢。

大谷4下續投被首名打者蒙卡索（Ryan Mountcastle）掃出長打，隨後出現暴投讓對手來到得分大門口，陷入危機的大谷展現強心臟，連飆2次三振後，道奇決定換投。接替的班達（Anthony Banda）順利抓到第3個出局數，沒讓大谷丟分。

大谷翔平今天先發3.2局退場，用球數70球，球種有四縫線速球、曲球、卡特球、橫掃球、滑球、快速指叉球、伸卡球，四縫線均速99.7英哩、最快飆到101.5英哩（約163.3公里），被敲3安無失分，投出5三振、1保送，賽後防禦率為3.75。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

