U18世界盃》台美大戰遭遇老冤家 「怪物左投」劉任右先發

劉任右。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽昨天在日本沖繩開打，台灣隊在B組預賽首戰以7：0完封勝中國旗開得勝，今天下午5點半強碰勁敵美國，台灣隊推出左投劉任右先發，美國先發投手則是188公分高的左投波雷蒙（Carson Bolemon）。

劉任右就讀平鎮高中，今年暑假升高二，他成名很早，在新明國中就飆速146公里震撼球界，目前極速逼近150公里，去年U15世界盃他總計投12.1局無失分，飆出15K，拿下賽會防禦率王。

今年玉山盃青棒賽日職歐力士球探曾到場觀察劉任右，該球探對樂天桃猿總教練古久保健二說，「劉任右很恐怖！」古久保也說，有看玉山盃電視轉播，看到劉任右投球真的嚇到了，身材和球質這麼好，一問得知他竟然才高一而已，真的很厲害。

波雷蒙可說是台灣隊的老冤家，他在2022年U15世界盃對台灣隊先發5局被敲1安飆4K無失分拿下勝投，美國以10：0「扣倒」台灣隊提前於5局結束比賽，今年他入選U18美國代表隊，最快球速93英里（約149.6公里），變化球種包括變速球、滑球、曲球。

這屆U18世界盃總計12隊參賽，台灣隊預賽分在B組，昨起連打5天，依序對戰中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，A組則有地主日本和南韓、古巴、波多黎各、義大利、南非，分組6取3晉級超級循環賽。

