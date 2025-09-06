晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

北市連日高溫難耐 市府挑「正中午」辦東園國小凱旋遊行遭質疑

2025/09/06 10:25

台北市辦東園國小凱旋遊行，時間卻挑在正中午引質疑。（北市府提供）台北市辦東園國小凱旋遊行，時間卻挑在正中午引質疑。（北市府提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市萬華區東園國小今年勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，台北市長蔣萬安也宣布明（7日）舉辦凱旋大遊行，而今相關規畫出爐，將從中午12點開始青年公園集結，12點半出發遊行至台北大巨蛋。不過，近日天氣高溫難耐，中央氣象署也連日對台北市發布高溫提醒，就有民眾質疑，孩子們很辛苦該好好休息，為何選正中午遊行？

北市慶祝東園國小榮耀歸來，明天舉辦凱旋遊行，號召民眾一起走上街頭，為小英雄們喝采，活動將於中午12點於青年公園開始，12點半凱旋遊行巴士出發，路線則由青年路接南海路，接行中華路，右轉貴陽街，左轉公園路，右轉信義路，左轉松智路，右轉松壽路，右轉松仁路，右轉信義路，途經101右轉市府路，右轉松智路，右轉松高路，左轉松仁路，左轉忠孝東路五段，經微風信義廣場，最終抵達台北大巨蛋（忠孝東路側）。

不過，規劃出爐後即引起質疑，民眾表示為何要選在正中午遊行？孩子們遠征回來很辛苦，現在應該要好好休息，且中午動輒高溫36度；不過，也有民眾緩頰稱，路過青年公園常看到小球員在大太陽底下訓練，這樣刻苦訓練才有好成績。

