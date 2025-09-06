MLB》又輸了！大谷翔平緊急先發3.2局5K打擊掛蛋 道奇挨再見轟4連敗

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕陷入連敗低潮的道奇今天作客金鶯，9下明星守護神史考特（Tanner Scott）慘挨再見轟，終場道奇以1：2飲恨輸球，苦吞4連敗。

道奇原定先發投手是葛拉斯諾（Tyler Glasnow），但他因為背部緊繃取消投球，因此臨時改派日本巨星大谷翔平登板。

請繼續往下閱讀...

「投手大谷」先發3.2局退場，用球數70球，四縫線均速99.7英哩、最快飆到101.5英哩（約163.3公里），被敲3安無失分，成功壓制金鶯打線，投出5三振、1保送，此役無關勝敗，賽後防禦率為3.75。

大谷翔平。（路透）

金鶯在5下靠道奇暴投先馳得點，不過道奇馬上有所回應，6上MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）炸出中外野陽春砲扳平比數，這是他本季第19轟，擊球初速105.4英哩、飛行距離420英呎。

雙方維持1：1僵局進入9下，2出局後，金鶯農場頭號大物巴薩由（Samuel Basallo）棒打史考特，轟出中外野陽春砲結束比賽，也賞給道奇4連敗。

「打者翔平」全場3打數繳白卷，選到1保送、吞下1次三振，賽後打擊率為0.277。

SAMUEL BASALLO’S FIRST CAMDEN YARDS HOME RUN IS A WALK-OFF pic.twitter.com/AYoEIvgo1e — Baltimore Orioles （@Orioles） September 6, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法