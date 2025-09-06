中職》部分兄弟菜鳥沒上一軍 平野惠一不再人人給機會

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟林志綱昨天在突破僵局制代打執行「重壓短打」，成功推進跑者至得分大門，串聯至王政順的滾地球送回再見分，今年總教練平野惠一不像去年「人人都給機會」，林志綱正是那位掌握住機會的年輕選手之一。

平野惠一去年上任總教練後規劃3年的「種花理論」，意即首年播下種子，第2年澆水，第3年開花結果，去年他貫徹育成和戰績並行的風格，儘可能讓全隊都能上一軍出賽，扣除傷兵，平野兌現了承諾，野手有全聯盟最多的33人在一軍出賽，本土投手也有第2多的21人登板。

本季是平野的「澆水一年」，在度過831註冊大限後，野手只有23人亮相，不再是去年的「人人有機會」，平野惠一解釋，如果有人今年沒辦法上一軍，代表他去年在一軍的體驗，沒辦法轉化成實質的進步，「看到有很多人還是犯一樣的錯誤。」

平野惠一直言，去年上任後決定第一年要給所有人平等的機會，但有了經驗之後就是競爭，不是隨時都有機會上一軍，或是沒進步也能上一軍。

今年搶眼的中信新秀有陳統恩、張仁瑋、許庭綸和林志綱，平野再補充還有楊祥禾，今年身體強壯很多，能把一軍投手強力的球更有力擊出，這些新秀都有把一軍的經驗轉化成實質的進步，「埋下種子後要澆花，但花要怎麼開，就是交給選手。」

